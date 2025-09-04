El jefe de Meteorología de Conagua Sonora, Gilberto Largada, informó que la entidad podría cumplir siete años sin que un ciclón toque tierra, aunque se han registrado efectos indirectos de fenómenos en el Pacífico.

El estado de Sonora podría cumplir siete años consecutivos sin el impacto directo de un ciclón tropical, según declaró Gilberto Largada, jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad.

En entrevista con el noticiero Expreso 24/7, Largada explicó que aunque en la actual temporada se han sentido efectos a distancia de sistemas formados en el Pacífico, ninguno ha tocado oficialmente suelo sonorense.

“Si esta temporada no tenemos ningún ciclón, van a ser siete años ya sin ciclón tropical en Sonora, a pesar de que los efectos sí se sienten un poco por la cercanía de estos fenómenos”, comentó.

Fenómenos en el Pacífico sin impacto directo

De acuerdo con el especialista, algunos de los ciclones que se han aproximado han perdido fuerza antes de acercarse al noroeste del país. Incluso, destacó que el sistema más reciente se debilitó frente a las costas de Baja California Sur.

La ausencia de impactos directos no significa que Sonora esté exento de lluvias o vientos asociados, pues estos fenómenos suelen generar efectos indirectos en la región.