Gracias a las acciones implementadas por el gobierno de Alfonso Durazo Montaño para lograr un crecimiento sostenido, Sonora se colocó en el segundo lugar nacional en incremento de la actividad industrial, con un alza del 2.8 por ciento en abril de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mandatario estatal señaló que estos resultados, reflejados en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief), son producto del esfuerzo conjunto por consolidar la generación de empleos y atraer nuevas inversiones al sector industrial, fortaleciendo así la economía de la región.

A nivel nacional, los mayores incrementos en los sectores industriales se registraron en Puebla, Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima.

Durazo destacó que la entidad tuvo un crecimiento interanual del 5.1 por ciento en abril de 2025, impulsado principalmente por la industria manufacturera, que creció un tres por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

“Este notable desempeño refleja el dinamismo y la fortaleza de nuestra economía, que a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles se consolida como un referente en el ámbito industrial” , afirmó.

Agregó que el crecimiento en la manufactura refuerza el liderazgo de Sonora en este sector estratégico, clave para la generación de empleos y la atracción de inversiones, fortaleciendo la competitividad y las oportunidades para todas y todos los sonorenses.