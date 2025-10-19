En 2024, Sonora se ubicó con una tasa de 22.3 de funciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, lo que la sitúa entre las entidades más afectadas.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Sonora enfrenta un desafío alarmante, las cifras preliminares del INEGI de 2024 ubican al estado en el cuarto lugar nacional por mortalidad a causa de esta enfermedad.

De acuerdo a datos del INEGI, con cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2024, señalan que Chihuahua registró la tasa estandarizada más elevada en mujeres de 20 años y más, con 27.6 por cada 100 mil, seguida por Baja California Sur con 24.0 y Coahuila de Zaragoza con 22.5.

Sonora se ubicó con una tasa de 22.3 de funciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, lo que la sitúa entre las entidades más afectadas. Esta cifra supera notablemente la tasa nacional de 18.7 registrada en 2024, que de por sí muestra un incremento constante desde 15.7 en 2015.

En el contexto nacional, el cáncer de mama se consolidó en 2024 como la primera causa de muerte entre los tumores malignos en México, con ocho mil 451 fallecimientos, de los cuales el 99.2 por ciento ocurrieron en mujeres.

La mortalidad por cáncer de mama se concentra en edades avanzadas. En 2024, el mayor número de defunciones se registró en mujeres de 50 a 59 años, con dos mil 121 casos, aunque la tasa de mortalidad más alta fue en el grupo de 80 años y más, alcanzando 79.6 de funciones por cada 100 mil mujeres.