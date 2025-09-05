El gobernador Alfonso Durazo informó que Sonora mantiene saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Lorena.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el estado se mantiene con saldo blanco tras el paso del ciclón tropical Lorena, sin pérdidas humanas reportadas.

Desde el C5i, donde encabezó la Mesa Estatal de Seguridad, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno a través del Comité de Operación de Emergencias.

“ En este momento tenemos saldo blanco, no hay absolutamente ninguna pérdida en vidas humanas… estaremos presentes con el apoyo y respaldo del gobierno del estado ayudándoles a salir de cualquier daño que haya recibido por estas lluvias extraordinarias ”, señaló el mandatario.

Municipios con afectaciones

Las lluvias asociadas al fenómeno dejaron encharcamientos en Guaymas, sin mayores consecuencias, y en Ciudad Obregón se registraron 96 milímetros de precipitación, sin daños graves.

En Navojoa y Huatabampo, las autoridades reportaron inundaciones menores, mientras que en Álamos, donde la acumulación alcanzó los 125 mm, se evacuó de manera preventiva a 60 personas.

Fuerzas de seguridad desplegadas

Durazo informó que se encuentran activos seis mil elementos estatales y federales, principalmente en zonas de riesgo, para garantizar protección a la población y atender incidentes.

De acuerdo con reportes meteorológicos, se espera que la lluvia cese hacia las 15:00 horas, aunque las precipitaciones podrían reanudarse a partir de las 21:00 horas de este mismo día.

Llamado a la población

El gobernador reiteró la importancia de no cruzar arroyos, evitar zonas de inundación y mantenerse informados mediante los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal del Agua (Conagua).