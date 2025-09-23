El jefe regional de meteorología de Conagua, Gilberto Lagarda, informó que Sonora enfrenta temperaturas extremas de hasta 46 °C en Hermosillo al inicio del otoño. Un frente frío traerá lluvias y un descenso de hasta 9 grados a partir del viernes.

Aunque el calendario marcó el inicio del otoño, Sonora enfrenta condiciones de calor intenso similares a las de junio. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en municipios como Hermosillo las máximas alcanzarán 44 °C este martes y 46 °C el miércoles, antes de un descenso previsto hacia el fin de semana.

Gilberto Lagarda, jefe regional de meteorología de Conagua, explicó que las altas temperaturas se deben a la disminución de lluvias en gran parte del estado, especialmente en el centro, sur y noroeste.

Frente frío traerá cambios

El especialista indicó que el jueves se espera el ingreso de un frente frío, que favorecerá la presencia de lluvias en el oriente, sur, norte y centro de Sonora, con precipitaciones que podrían variar de ligeras a fuertes.

A partir del viernes, las temperaturas máximas descenderán de manera notable:

Hermosillo: de 46 °C a 37 °C

Ciudad Obregón: de 44 °C a 37-38 °C

Navojoa: de 42 °C a 34 °C

Guaymas: de 41 °C a 35 °C

“Será un cambio importante. El viernes las máximas ya estarán por debajo de los 40 grados en la mayor parte del estado”, señaló Lagarda.

Fin de temporada del monzón

Con el ingreso de los primeros frentes fríos, la temporada de lluvias asociadas al monzón comienza a debilitarse. “Muy posiblemente estemos cerca del final del monzón, aunque dependerá de cuánta lluvia logren aportar los frentes fríos en las próximas semanas”, agregó el meteorólogo.

Perspectiva

El descenso de temperaturas y la presencia de lluvias intermitentes ofrecen un alivio tras un verano prolongado en Sonora. No obstante, la Conagua advirtió que el calor intenso continuará al menos dos días más antes del cambio de condiciones previsto para el fin de semana.