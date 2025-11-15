Esta condición abarca el 20.8 por ciento del territorio estatal y se concentra en las categorías D1 a D3, sin municipios ubicados en sequía excepcional.

Sonora mantiene 15 municipios afectados por distintos niveles de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México con corte al 31 de octubre de 2025.

Esta condición abarca el 20.8 por ciento del territorio estatal y se concentra en las categorías D1 a D3, sin municipios ubicados en sequía excepcional.

Los niveles moderados (D1) se registran en Átil, Fronteras, Magdalena, Oquitoa y Santa Cruz, mientras que la sequía severa (D2) afecta a Altar, Caborca, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Tubutama.

En el nivel más alto actualmente presente, la sequía extrema (D3), se encuentran Agua Prieta, Nogales, Sáric y General Plutarco Elías Calles.

La reducción de lluvias durante julio y agosto, meses que aportan más de la mitad de la precipitación anual en Sonora, intensificó la sequía que ya se arrastraba desde inicios de 2025.

Aunque algunos municipios alcanzaron la categoría D4 en meses previos, las precipitaciones de septiembre y octubre superaron los promedios históricos, favoreciendo una ligera recuperación.

A la fecha, Sonora acumula 346.8 milímetros de lluvia, cifra superior a los registros de los últimos años.

Conagua destacó que esta recuperación permitió que ningún municipio permanezca en sequía excepcional, condición que sí afectó a la entidad en 2023 y 2024.

La institución mantiene acciones para asegurar el abasto urbano, rehabilitar fuentes de agua y mejorar la infraestructura, además de impulsar tecnificación agrícola y evaluar la presa Puerta del Sol.