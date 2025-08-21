Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Sonora será de los primeros estados en recibir un programa especial para apoyar a los productores ganaderos y mantener la producción nacional de carne.

Sonora se encuentra entre los tres primeros estados que recibirán respaldo del programa especial de apoyo a productores ganaderos, como parte del Plan México para reforzar el sector primario, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves 21 de agosto.

El objetivo es impulsar la producción nacional de carne frente al impacto generado por el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano.

La mandataria federal detalló que el miércoles sostuvo un encuentro con los gobernadores:

Alfonso Durazo Montaño (Sonora)

Manolo Jiménez Salinas (Coahuila)

Esteban Villegas Villarreal (Durango)

En la reunión se acordaron medidas para garantizar que los ganaderos puedan mantener sus actividades pese a las restricciones comerciales.

Cierre de frontera y avances con EU

La mandataria explicó que ya existen avances con autoridades estadounidenses para lograr la reapertura de la frontera, al establecerse acuerdos sobre los indicadores sanitarios que deben cumplirse tras la plaga detectada.

“Estamos trabajando para que la exportación de ganado se reactive lo antes posible, pero al mismo tiempo fortalecemos a nuestros productores nacionales”, subrayó.