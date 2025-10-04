El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que además se esperan vientos de 10 a 20 km/hr con rachas de 30 a 40 km/h y posibles tolvaneras.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para las próximas horas (entre las 21:00 horas y 00:00 horas) se pronostican lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en el este de Sonora.

También se incluyen a estados del noroeste y norte del país en regiones como Cuauhtémoc en Chihuahua; Sinaloa en el centro y centro norte; en Durango en El Oro y Santiago Papasquiaro.

El SMN señaló que además se esperan vientos de 10 a 20 km/hr con rachas de 30 a 40 km/h y posibles tolvaneras para la entidad así como para la península de Baja California y el estado de Chihuahua.

El organismo encargado de ofrecer información climatológica a escala nacional precisó que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.