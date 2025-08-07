La Procuraduría Federal del Consumidor en Sonora habilitó un módulo de atención directa con la CFE para resolver los constantes apagones eléctricos.

Ante la creciente inconformidad ciudadana por los constantes apagones eléctricos en medio de temperaturas que alcanzan los 47 grados, la Procuraduría Federal del Consumidor en Sonora habilitó el primer módulo de atención directa con la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas a los usuarios afectados.

La delegada estatal, Ana Miryam Guízar, explicó que esta iniciativa surgió después de una reunión con el gerente regional de la CFE, en la cual coincidieron en la necesidad de brindar soluciones ágiles a los afectados.

"Acabamos de instalar un módulo de línea directa, de hecho, es la primera línea directa que hay a nivel nacional de CFE y Profeco. Ustedes pueden llegar a la oficina de defensa del consumidor, levantan el teléfono del módulo, y al primer timbrazo los atiende personal de la Comisión Federal de Electricidad" , indicó.

Guízar destacó que esta acción brinda confianza a los ciudadanos y ha reducido las quejas formales, ya que permite resolver los casos en el momento, sin necesidad de pasar por trámites largos.

Cabe mencionar que la atención en este módulo es personalizada, con el fin de generar mayor cercanía con los ciudadanos, por lo que se alienta su uso para cualquier inconformidad relacionada con el servicio.

Las instalaciones se encuentran en la esquina de la avenida Plutarco Elías Calles y calle Pino Suárez, donde las personas podrán ser atendidas.

