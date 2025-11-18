El gobierno de Sonora presentó el Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad, una plataforma creada con el Inegi para medir desempeño, transparencia y toma de decisiones públicas.

Sonora dio un paso estratégico hacia la modernización de su gestión pública con el lanzamiento del Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad (Sidec), la primera herramienta estatal en su tipo en México, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la primera sesión ordinaria de trabajo 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Sonora, realizada entre la Oficina del Ejecutivo Estatal y directivos del Inegi, el mandatario destacó que la nueva plataforma posiciona a la entidad como referente nacional en competitividad y transparencia.

"Sonora se coloca a la vanguardia en el país en materia de competitividad. Este sistema que hoy lanzamos integrará toda la información estratégica que nos permitirá evaluar rigurosamente el desempeño económico, la competitividad de la región y el bienestar social" , señaló el gobernador.

Añadió que también permitirá "crear las políticas públicas para fortalecer la toma de decisiones al contar con datos y transparencia, fomentando así la modernización de la función pública en la entidad".

Como parte de las acciones presentadas, se dieron a conocer las actualizaciones del Sistema Estatal de Información Municipal, del Sistema Estatal de Indicadores de Género y los avances del Anuario Estadístico de Sonora 2025.

Además, se anunció que Sonora participará en el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios 2025, que se realizará este mes en Oaxaca, donde la entidad expondrá el Sidec como modelo replicable en otras regiones del país. El gobierno estatal reiteró que el desarrollo de herramientas como esta evidencia la importancia del trabajo conjunto entre instituciones técnicas, sectores estratégicos y autoridades.