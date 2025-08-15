El Centro de Diseño Kutsari en Sonora impulsa la fabricación de semiconductores y la innovación tecnológica en México.

Sonora se consolida como una de las plataformas estratégicas más importantes del país para el desarrollo del Centro de Diseño 'Kutsari', iniciativa que impulsa la fabricación de semiconductores y es eje del Plan Sonora de Energías Sostenibles implementado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal resaltó que 'Kutsari' se incorporará con una sede en la Universidad de Sonora para formar el talento y la innovación que posicionarán a México a la vanguardia en tecnología mundial.

Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director de Innova Bienestar de México, reconoció al Plan Sonora como un referente en energías limpias y desarrollo industrial, capaz de atraer inversiones y fortalecer la economía regional. Señaló que, además de Sonora, los estados de Puebla y Jalisco participan en estrecha coordinación, aportando apoyo logístico, infraestructura y recursos humanos de alto nivel tecnológico.

Recordó que recientemente se firmó un convenio con Sonora para instalar un nuevo centro de trabajo en Jalisco, que permitirá avanzar en el desarrollo de la electrónica y los semiconductores. Durante este mes de agosto se dará inicio a un programa de capacitación acelerada a investigadores y estudiantes de todo el país.