La delegación de Sonora tuvo un desempeño sobresaliente en la 9ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), celebrada en Oaxtepec, Morelos, al regresar con dos medallas de plata, dos de bronce y cuatro menciones honoríficas.

El equipo estuvo integrado por nueve estudiantes de primaria y secundaria, seleccionados tras su participación en el concurso estatal Búho Matemático, lo que colocó a Sonora entre las delegaciones con mejores resultados a nivel nacional.

Medallistas sonorenses

Plata: Francisco Manuel Vallequir y Fabián Arturo Granados Ibarra (Hermosillo).

Bronce: Sebastián Preciado Molina (Cananea) y René Corella Piña (Hermosillo).

Menciones honoríficas: David Sebastián Sánchez Escobar, Luis Oscar Auyón Luna, Adrián Pérez Granados (Hermosillo) y Santiago Romero Meneses (Agua Prieta).

Con este desempeño, Francisco Manuel Vallequir y Fabián Arturo Granados ingresaron a la preselección mexicana que competirá por un lugar en la Young Mathematical Competition, de carácter internacional.

Formación académica

Los participantes fueron entrenados por docentes del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, dentro de un programa que busca fortalecer la enseñanza de esta disciplina en niveles básicos y fomentar vocaciones científicas.

Tras la competencia, los estudiantes expresaron su entusiasmo por continuar estudiando matemáticas o disciplinas relacionadas, y señalaron que los premios representan no solo un reconocimiento, sino también una motivación para seguir explorando el mundo de los números y la lógica.