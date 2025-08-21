El informe diario del Gobierno Federal sobre víctimas de homicidio revela que Sonora no registró casos el 20 de agosto de 2025, mientras que en el país se contabilizaron 49 asesinatos. Guanajuato encabezó la lista con ocho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con datos de fiscalías estatales y dependencias federales, informó que Sonora no reportó víctimas de homicidio el 20 de agosto de 2025.

El balance nacional contabilizó 49 asesinatos en un solo día, distribuidos en diferentes entidades. Guanajuato se colocó a la cabeza con ocho casos, seguido de Baja California y Sinaloa con cinco cada uno, además de Puebla con cuatro.

El reporte muestra que 11 estados no registraron homicidios en esa jornada, entre ellos Sonora, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En contraste, entidades como Guanajuato y Baja California continúan entre los puntos más críticos en cuanto a violencia letal.

La estadística forma parte del informe diario de víctimas de homicidio doloso, que el Gobierno Federal presenta como parte de la estrategia de seguridad pública. Dicho conteo incluye datos proporcionados por las fiscalías estatales y dependencias de seguridad.



