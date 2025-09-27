Sonora reafirma liderazgo nacional en acuacultura
El Foro Acuacultura Sonora 2025 reunió a más de 800 especialistas, investigadores y estudiantes para delinear nuevas estrategias en este sector estratégico.
Sonora ratificó su liderazgo nacional en acuacultura tras el éxito del 'Foro Acuacultura Sonora 2025', evento que reunió a más de 800 asistentes entre científicos, investigadores, autoridades y estudiantes. Además, se delinearon las nuevas apuestas para fortalecer esta industria estratégica que impulsa el desarrollo económico de diversas comunidades del estado.
Durante la clausura, la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, destacó que en 2024 las granjas acuícolas de la entidad alcanzaron una producción de casi 98 mil toneladas de camarón, superando a Sinaloa, quien llevaba el primer lugar.
Esta cifra, subrayó, representó cerca del 70 por ciento del valor económico de la pesca tradicional y de cultivo, con un impacto estimado en 8 mil 500 millones de pesos.
“Nuestro gobernador Alfonso Durazo tiene la visión de convertir a Sonora no solo en líder de camarón de cultivo, sino en otras especies como la totoaba, por lo que los invitamos a todos los interesados a acercarse al Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), el primero en el país para obtener información de la acuacultura en nuestro estado”, apuntó.
López Cárdenas aseguró que Sonora seguirá al frente de la producción pesquera y acuícola del país, pues ha quedado demostrado en este Foro, que la acuacultura es una actividad generosa, que permitirá el desarrollo de muchas comunidades, subrayó.