El Foro Acuacultura Sonora 2025 reunió a más de 800 especialistas, investigadores y estudiantes para delinear nuevas estrategias en este sector estratégico.

Sonora ratificó su liderazgo nacional en acuacultura tras el éxito del 'Foro Acuacultura Sonora 2025', evento que reunió a más de 800 asistentes entre científicos, investigadores, autoridades y estudiantes. Además, se delinearon las nuevas apuestas para fortalecer esta industria estratégica que impulsa el desarrollo económico de diversas comunidades del estado.

Durante la clausura, la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, destacó que en 2024 las granjas acuícolas de la entidad alcanzaron una producción de casi 98 mil toneladas de camarón, superando a Sinaloa, quien llevaba el primer lugar.

Esta cifra, subrayó, representó cerca del 70 por ciento del valor económico de la pesca tradicional y de cultivo, con un impacto estimado en 8 mil 500 millones de pesos.

“Nuestro gobernador Alfonso Durazo tiene la visión de convertir a Sonora no solo en líder de camarón de cultivo, sino en otras especies como la totoaba, por lo que los invitamos a todos los interesados a acercarse al Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), el primero en el país para obtener información de la acuacultura en nuestro estado” , apuntó.

López Cárdenas aseguró que Sonora seguirá al frente de la producción pesquera y acuícola del país, pues ha quedado demostrado en este Foro, que la acuacultura es una actividad generosa, que permitirá el desarrollo de muchas comunidades, subrayó.