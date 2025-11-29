La coordinación entre autoridades y productores ha sido clave para mantener el estado libre de miasis.

A un año del cierre temporal de la frontera norte por la presencia de gusano barrenador, Sonora se mantiene como uno de los estados mejor protegidos del territorio nacional.

¿Qué acciones ha tomado la SADER para la vigilancia?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó que no se ha registrado ningún caso de esta plaga en animales dentro del estado, gracias a un sistema de vigilancia continuo y a la coordinación entre autoridades federales, estatales y productores.

Entre noviembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, se llevaron a cabo 785 mil 102 inspecciones a bovinos, durante las cuales se revisaron mil 402 heridas sin que se encontrara presencia de miasis. Además, se realizaron 5 mil 302 inspecciones a aves, caprinos, ovinos, cerdos y equinos, también con resultados negativos.

¿Qué infraestructura y protocolos respaldan el control sanitario?

La SADER destacó que Sonora cuenta con una amplia red de control sanitario conformada por cinco Puntos de Verificación Interna, tres estaciones cuarentenarias, seis baños de línea y más de 360 inspectores estatales, además del respaldo de 96 Asociaciones Ganaderas y del Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (Cipes).

Como parte de las acciones de prevención, se han impartido capacitaciones en todas las asociaciones ganaderas, alcanzando a más de 33 mil productores, quienes refuerzan protocolos de detección y notificación de cualquier sospecha.

El protocolo de vigilancia incluye el uso de trampas distribuidas en puntos estratégicos, certificación sanitaria del ganado para su movilización, instalación de cinturones sanitarios y comunicación inmediata con Senasica ante posibles casos.

Con estas labores, la dependencia reiteró que Sonora mantiene condiciones seguras para la producción pecuaria y reafirma su compromiso con la protección sanitaria del hato ganadero.