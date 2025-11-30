Estos resultados fueron destacados por el gobernador Alfonso Durazo, quien señaló que la capital sonorense tuvo un registro a la baja de 18.6 por ciento en pobreza laboral, nivel que no se tenía desde 2008.

De acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora registró una mejora sostenida en el acceso a empleos bien remunerados, al pasar de 30.7 puntos porcentuales en 2021 a 26.7 por ciento en 2025 en los índices de pobreza laboral

Estos resultados fueron destacados por el gobernador Alfonso Durazo, quien señaló que la capital sonorense tuvo un registro a la baja de 18.6 por ciento en pobreza laboral, nivel que no se tenía desde 2008. Ahora más sonorenses pueden cubrir con sus ingresos los gastos de la canasta básica.

“Son un reflejo de las acciones y programas que hemos desarrollado desde el Gobierno de Sonora, la promoción económica para la llegada de inversión extranjera y proyectos estratégicos que ha atraído el Plan Sonora y que han consolidado la creación de nuevos empleos mejor remunerados. Hoy estamos viendo los resultados de nuestro compromiso con las y los sonorenses” , aseguró Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que la entidad alcanzó niveles no vistos desde 2008, previo a las dos grandes crisis del siglo, la de 2009 y 2020, periodos que históricamente han sido fuertes catalizadores de pobreza.

Más sonorenses lograron emplearse

Según los mismos resultados del INEGI, en Sonora se destaca el incremento de 47 mil personas en la tasa de participación de la población económicamente activa, lo que significa que más sonorenses lograron emplearse en el tercer trimestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024.

Finalmente, el gobernador Durazo subrayó que estos avances han sido gracias a dos pilares centrales: La política de salarios mínimos y la política económica estatal, que ha generado condiciones de pleno empleo durante cuatro años, con resultados particularmente notables en Hermosillo.