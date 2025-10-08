El INE informó que las credenciales emitidas en 2015 o antes perderán vigencia este diciembre; los módulos en Sonora operan de 8:00 a 20:00 horas.

Un total de 103 mil credenciales para votar perderán vigencia en Sonora en diciembre de 2025, informó Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a renovar su identificación antes del vencimiento, a fin de mantener actualizado el padrón electoral rumbo al proceso de 2027.

"Es una gran cantidad de credenciales que deben actualizarse, ya que forma parte de la preparación rumbo al proceso electoral de 2027. Actualmente tenemos módulos abiertos de 8 a 8, como el ubicado en Plaza Pabellón Misiones en Hermosillo, además de los módulos permanentes en Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Agua Prieta" , señaló Sandoval Castañeda.

La vocal del INE añadió que cada mes se renuevan entre 5 mil y 10 mil credenciales vencidas desde 2024 y años anteriores, por lo que mantener actualizados los datos de los electores resulta fundamental.

Los módulos de atención del INE en Sonora operan de 8:00 a 20:00 horas, y se encuentran instalados en:

Agua Prieta

Caborca

Cajeme

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Navojoa

Nogales

San Luis Río Colorado

El INE recordó que la renovación de la credencial para votar no solo permite ejercer el derecho al sufragio, sino también mantener vigente un documento indispensable para la identificación oficial en diversos trámites.