La iniciativa se enmarca en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y promueve igualdad.

Sonora dio este lunes un paso decisivo en su política pública de igualdad al presentar el primer Centro Especializado en Capacitación con Enfoque de Género en México, una iniciativa que busca transformar la manera en que instituciones, empresas y sociedad abordan la prevención de la violencia y las brechas entre mujeres y hombres.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la presentación del nuevo centro, resaltando que esta infraestructura coloca al estado “a la vanguardia” en la creación de prácticas que garanticen el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de las sonorenses.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el mandatario subrayó que la prioridad es formar y certificar a servidoras públicas como instructoras especializadas, así como capacitar a organizaciones civiles, empresas y diversas instancias públicas.

Durazo enfatizó que corresponde al Estado y a la sociedad generar entornos donde niñas, jóvenes y mujeres vivan con igualdad de oportunidades y absoluta protección de su dignidad.

La secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, explicó que el centro trabajará en dos líneas principales: capacitación y certificación directa. Su operación se basará en un catálogo amplio de contenidos para dependencias, sector privado, asociaciones civiles y público en general. Además, se impulsará la formación de instructoras para homologar criterios y mejorar la calidad de los contenidos en materia de género.

El proyecto también se articula con el Plan Integral contra el Abuso Sexual promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzando acciones de profesionalización institucional, sensibilización y trabajo directo con hombres para modificar conductas normalizadas que afectan la vida y seguridad de las mujeres.