Este jueves 23 de octubre de 2025 persistirá una vaguada y la corriente en chorro subtropical, con lluvias ligeras en norte, noreste, oriente y sierra sur de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que hoy continuarán los efectos de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, acompañada por la corriente en chorro subtropical, lo que mantendrá probabilidad de lluvias ligeras —entre 0.5 y 10 milímetros— en el noreste, norte, oriente y zona serrana sur del estado.

En contraste, gran parte de los valles tendrá tardes calurosas, con máximas de 36 a 38 °C, mientras que la región montañosa registrará amaneceres fríos a frescos de cinco (5) a catorce (14) °C.

De acuerdo con el aviso, también se esperan rachas de viento moderadas en municipios del noroeste y la franja fronteriza, asociadas al patrón de circulación en altura y al cambio de masa de aire previo al ingreso de sistemas frontales.

Protección Civil adelantó la aproximación de dos (2) frentes fríos: el primero viernes 24 de octubre y el segundo martes 28 de octubre, que reforzarán el descenso de temperatura y podrían incrementar las rachas en el noroeste.

— Hermosillo: mínima 18 °C (humedad 60%); máxima 36 °C; viento promedio diez (10) km/h y rachas de treinta (30) km/h; mayormente despejado; 0% de precipitación.

— Ciudad Obregón: mínima 21 °C (75%); máxima 36 °C; viento diez (10) km/h con rachas de cuarenta (40) km/h; mayormente despejado; 0% lluvia.

— Nogales: mínima 7 °C (65%); máxima 26 °C; viento diez (10) km/h con rachas de cincuenta y cinco (55) km/h; despejado; 0% lluvia.

— San Luis Río Colorado: mínima 16 °C (55%); máxima 32 °C; viento diez (10) km/h y rachas de treinta (30) km/h; despejado; 0% lluvia.

— Navojoa: mínima 21 °C (80%); máxima 36 °C; viento diez (10) km/h con rachas de cuarenta (40) km/h; despejado; 0% lluvia.

— Agua Prieta: mínima 9 °C (70%); máxima 29 °C; viento diez (10) km/h y rachas de sesenta (60) km/h; parcialmente nublado; 30% de precipitación.

— Guaymas: mínima 21 °C (70%); máxima 32 °C; viento diez (10) km/h con rachas de cincuenta (50) km/h; despejado; 0% lluvia.

El chorro subtropical canaliza nubes y viento sobre el noroeste, mientras la superficie aún conserva calor diurno en centro y sur.