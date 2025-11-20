De acuerdo a las investigaciones, el pasado 15 de noviembre, ambos sostuvieron una discusión, presuntamente por motivos económicos dentro de un domicilio ubicado en el ejido Miguel Hidalgo, en Santa Cruz.

José ‘N’, de 30 años de edad, fue imputado por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de su pareja de 30 años, en hechos ocurridos en el municipio de Santa Cruz, en el estado de Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 15 de noviembre, ambos sostuvieron una discusión, presuntamente por motivos económicos dentro de un domicilio ubicado en el ejido Miguel Hidalgo.

El imputado sometió a las fuerza a la víctima durante el altercado, y la llevó a una de las habitaciones de la vivienda, donde la encerró y mantuvo incomunicado hasta las 11:25 horas del 16 de noviembre.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al inmueble, por lo que el imputado abrió la puerta de la habitación y liberó a la víctima.

En audiencia, se debatió la legalidad de la detención y se formuló la imputación correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dejó pendiente la resolución sobre la vinculación a proceso, misma que será determinada en continuación de audiencia.