La Fiscalía de Sonora advierte a ciudadanos de un nuevo modus operandi de delincuentes para extorsionar dinero a familiares preocupados.

Un nuevo método utilizado por delincuentes para realizar extorsiones telefónicas y virtuales ha sido detectado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La institución alertó este miércoles sobre este modus operandi, en el que los delincuentes contactan a víctimas mediante llamadas o mensajes donde se hacen pasar por personal de la propia institución, para generarles confianza. De acuerdo con la Fiscalía, estos extorsionadores se identifican falsamente como agentes, les aseguran que necesitan verlos en un lugar público o les piden salir de su casa para revisar su teléfono celular.

En su comunicado, se enfatizó que este comportamiento es completamente falso, ya que ningún agente real cita personas en la calle ni solicita revisar teléfonos en sitios públicos . Por lo que piden a la ciudadanía mantenerse alerta, y seguir estas indicaciones en caso de recibir una llamada de este tipo:

Colgar de inmediato.

No compartir datos personales.

No trasladarse a ningún lugar indicado por desconocidos.

Llamar directamente a los números oficiales de emergencia 911 o de denuncia anónima 089 para verificar la información o reportar el intento de extorsión.

Además, invitan a compartir las recomendaciones con familiares y amigos para reducir riesgos, pues la prevención es fundamental para evitar ser víctima de este delito, “La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar”, subrayan.