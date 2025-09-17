Ex trabajadores del Registro Agrario Nacional en Sonora se manifestaron pacíficamente para exigir su reinstalación o liquidación conforme a la Ley, tras despidos ocurridos el 12 de septiembre sin previo aviso ni indemnización

Exempleados del Registro Agrario Nacional (RAN) en Sonora realizaron una protesta pacífica frente a las oficinas de la institución para exigir su reinstalación en los puestos de trabajo o una liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Juan de Dios Cano, quien se desempeñaba como revisor registral, explicó que el pasado 12 de septiembre recibieron la notificación de su despido y la instrucción de no presentarse más a laborar desde el día 16.

“Fue totalmente ilegal que nos hayan corrido sin motivo aparente y sin indemnización por el tiempo laborado”, señaló Cano.

Demandas y afectaciones

Los ex empleados aseguran que los despidos afectan la operación del área de registro, que atiende a cerca de 100 ejidatarios diariamente. Debido a la falta de personal, los trámites podrían tardar más de 60 días en resolverse.

“Siempre hicimos un trabajo excelente, trabajamos hasta de más. Sentimos que nuestros derechos laborales fueron violentados y exigimos la reinstalación inmediata”, agregó Cano.

Los manifestantes advirtieron que, de no resolverse su situación en los próximos días, procederán por la vía legal para defender sus derechos laborales. Hasta el momento, señalaron que no han recibido atención ni respuesta por parte de los responsables de la dependencia.



