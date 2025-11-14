Con una tasa de 1,460.3 reportes por cada 100 mil mujeres, Sonora ocupó el primer lugar nacional en el 2024. Las cifras de este año muestran un ligero descenso.

El estado de Sonora enfrenta una crisis social y de seguridad que lo posiciona entre los más afectados del país, siendo la violencia familiar el principal rubro de llamadas de emergencia al 9-1-1. Este problema no solo refleja conflictos en el hogar, sino que también demanda una acción urgente y focalizada para proteger a las víctimas, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Sonora fue líder nacional en 2024

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman la severidad del panorama. De enero a diciembre de 2024, Sonora registró 45,440 llamadas de emergencia por violencia familiar. Con una tasa de 1,460.3 llamadas por cada 100 mil mujeres, la entidad se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en esta variable durante dicho periodo.

Aunque las cifras más recientes de 2025 muestran un leve descenso en la tasa por cada 100 mil mujeres, Sonora deja el primer lugar pero se mantiene en el segundo lugar nacional, por debajo de Colima, confirmando la alta prevalencia del flagelo. Además de la violencia familiar general, el 9-1-1 registra incidentes de abuso psicológico, negligencia y omisión de cuidados, que son indicativos de un ambiente de maltrato emocional y abandono que persiste en los hogares.

Hermosillo concentra la mayor incidencia

La incidencia se concentra en los municipios más poblados, muchos de los cuales cuentan con una Alerta de Violencia Feminicida.

Hermosillo agrupa la mayor proporción de reportes, con un dato crítico: solo en marzo de 2025, la capital reportó 1,435 incidentes de violencia familiar al 9-1-1.

Le siguen de cerca Cajeme (Ciudad Obregón), Nogales y San Luis Río Colorado, requiriendo un enfoque diferenciado y recursos especializados para estas zonas.

Programas activos, pero el reto persiste

Ante esta realidad, programas como el Sistema Salva buscan mitigar el problema. A octubre de 2025, el sistema ha brindado más de 147 mil atenciones y promueve herramientas como las Zonas Salva. Sin embargo, la persistencia de la violencia familiar como la principal emergencia destaca que, aunque existen esfuerzos institucionales, la lucha requiere un compromiso integral de toda la sociedad para fortalecer la cultura de la denuncia y erradicar las dinámicas de maltrato en la entidad.