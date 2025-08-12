Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP dijo que de enero a julio del 2025, 7 entidades federativas concentran el 51.5% de los homicidios dolosos con 7 mil 608 casos y Sonora se ubica en el noveno lugar con 4.9%, es decir 723 casos

Durante el período de enero a julio del 2025 se registró un promedio diario de 69.7 de homicidios dolosos a nivel nacional, el más bajo comparado con el mismo período de los últimos 9 años. En ese período de tiempo siete entidades federativas concentran el 51.5 por ciento de los homicidios dolosos con 7 mil 608 casos y Sonora se ubica en el noveno lugar con 4.9 por ciento, es decir 723 casos.

En la conferencia de prensa matutina, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que en los primeros siete meses del año, se registró un promedio diario del 69.7 de homicidios dolosos a nivel nacional y que es el más bajo comparado con el mismo período de tiempo desde el 2016 al 2024, con información de las 32 fiscalías estatales del país.

En cuanto al promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de los meses de julio del 2024 a julio del 2025, se registró una disminución del 25.3 por ciento. Debido a que en julio del 2025 se registró un promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de 64.9, mientras que al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, en septiembre del 2024, tenían un registro del promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de 86.9, y en julio de ese mismo año se registró un promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de 82.9.

La tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos de forma mensual de julio del 2024 a julio del 2025 destaca una disminución del 25.3 por ciento del inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y el último mes de julio Marcela Figueroa Franco

itular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Así mismo dijo que en la actual administración de septiembre del 2024 a julio del 2025 hubo una reducción de 22 homicidios diarios.

Solamente en el mes de julio las primeras 7 entidades federativas con más homicidios dolosos registrados concentran el 50.7 por ciento con un mil 20 casos de ese delito. Mientras que Sonora se encuentra en el décimo lugar de los estados con más homicidios dolosos con 4.7% con 94 casos.

Las entidades federativas que anteceden a Sonora en el mes de julio del 2025 son:

Chihuahua 9.0%, 182 casos.

Sinaloa 8.4%,170 casos.

Guanajuato 7.7%, 155 casos.

Baja California 7.1%, 142 casos.

Guerrero 6.7%, 134 casos.

Jalisco 6.2%, 124 casos.

Estado de México 5.6%, 113 casos.

5.6%, 113 casos. Morelos 5.1%, 103 casos.

Michoacán 5.1%, 102 casos.



