El gobernador Alfonso Durazo Montaño inicia en Sonora la fabricación del vehículo eléctrico “Beyond Movilidad Compartida” (BMC)

Con la presentación del proyecto BMC “De Sonora al mundo”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio a los trabajos del show car y prototipo funcional del vehículo eléctrico “Beyond Movilidad Compartida” en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Esta iniciativa se alinea con el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, y busca impulsar la transición hacia la electromovilidad, la innovación tecnológica y el desarrollo de una industria verde, consolidando a Sonora como un referente nacional e internacional en materia energética.

Un paso histórico hacia la electromovilidad

Durante el evento, Durazo Montaño subrayó el compromiso del gobierno estatal con el proyecto y con la industria automotriz mexicana.

“Estamos dando hoy un pequeño paso, pero un gran paso para la industria de electromovilidad en el estado” , afirmó, destacando que el apoyo será continuo en recursos, gestiones y acompañamiento hasta lograr que el modelo se traduzca en vehículos funcionales para el transporte logístico.

El proyecto, desarrollado por Beyond Borders Automotive México, contempla:

La fabricación del show car .

. La creación de un prototipo funcional para exhibiciones internacionales.

para exhibiciones internacionales. La producción inicial de dos mil unidades , con proyección de hasta 18 mil vehículos por año .

, con proyección de . El desarrollo integral de la cadena de valor, incluyendo la producción de baterías y participación de proveedores nacionales.

Educación Dual: formar talento sonorense

Durazo Montaño también destacó la implementación del modelo de Educación Dual, que permitirá a estudiantes del ITH involucrarse directamente en la manufactura de vehículos eléctricos, fortaleciendo sus capacidades en sectores estratégicos como electromovilidad, semiconductores y energías renovables.

En la ceremonia, el gobernador develó un modelo a escala del vehículo y realizó un recorrido por las instalaciones del CIISE acompañado de autoridades académicas y directivos empresariales.

Alianzas estratégicas y colaboración público-privada

María Elena Gallego Lechuga, presidenta y fundadora de Beyond Borders Automotive México, resaltó la colaboración entre el sector empresarial, académico y gubernamental para impulsar una industria automotriz 100% mexicana y latinoamericana. Agradeció también el apoyo del gobernador al sector maquilador y a la iniciativa privada.

Entre los asistentes estuvieron:

Francisco Acuña, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso) .

. Miguel Ángel Bravo, cofundador y COO de Beyond Borders Automotive México .

. Gertie M. Agraz Boeneker, directora general de la empresa.

Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme.

Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora.

Con este proyecto, Sonora da un paso firme para consolidarse como pionero en electromovilidad en México y para fomentar la formación de talento local en industrias estratégicas de alto impacto.