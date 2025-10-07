En septiembre de 2024 el promedio diario de homicidios en la entidad era de 4.10 casos, mientras que para septiembre de 2025 se redujo a 2.20, lo que representa el nivel más bajo en el año.

El estado de Sonora registró una disminución del 46 por ciento en promedio diario de homicidios dolosos en el último año, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, destacó que estos avances reflejan el trabajo conjunto entre las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, así como la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad Nacional.

“Estos resultados son parte de la estrategia de la Mesa Estatal de Seguridad donde con disciplina, coordinación y compromiso de todas las instituciones de gobierno trabajamos arduamente para garantizar la paz a las familias sonorenses” , expresó el mandatario estatal.

Sonora en Top 10 de entidades con mayor disminución en promedio de homicidios

El gobernador Durazo destacó que Sonora se ubica entre las 10 entidades del país que registran mayor disminución en promedio diario de homicidios dolosos, así como una reducción importante en incidencia delictiva, que pasó de 2021 a la fecha del lugar tres al 15 a nivel nacional.

El homicidio doloso ha disminuido un 38 por ciento de 2021 a 2025, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI, Sonora se ubica en segundo lugar nacional de confianza en el trabajo de los Ministerios Públicos.