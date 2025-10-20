Durante operativos realizados entre el 13 y 19 de octubre en la entidad, se ha logrado detener a 120 personas, además del aseguramiento de vehículos, arsenal de armas, cartuchos, cargadores y más de cinco millones de dosis de distintas drogas.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 órdenes de cateo.

En materia de narcóticos, se confiscaron más de cinco millones de dosis de diferentes drogas. También se lograron asegurar 52 vehículos; 82 motocicletas; 22 armas; tres mil 213 cartuchos.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

El Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y con la lucha frontal en contra de la delincuencia y el tráfico de drogas.