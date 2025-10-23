El Gobierno de Sonora presentó los avances del Plan Sonora de Energías Sostenibles a una delegación encabezada por la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs.

Sonora reafirmó su liderazgo en la transición energética y se consolidó como un destino estratégico para la inversión en Norteamérica, al presentar los avances del Plan Sonora de Energías Sostenibles ante una delegación de empresarios de Arizona, encabezada por la gobernadora Katie Hobbs.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso), Francisco Acuña Méndez, destacó las ventajas competitivas del estado en sectores como la energía limpia, la electromovilidad y los semiconductores, además de su capacidad para atraer inversión de alto valor.

Acuña Méndez subrayó que Sonora combina una ubicación estratégica, infraestructura moderna y recursos naturales esenciales para la transición energética, factores que consolidan su posición como un polo de desarrollo en la región.

Entre las principales fortalezas mencionó el Corredor Comercial Internacional, que conecta directamente con Arizona, y el Polo de Desarrollo para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México para fortalecer la industria y la logística regional.

El Plan Sonora integra proyectos de energía solar, minería de minerales críticos y formación de talento especializado, destacando la riqueza del estado en litio, cobre y grafito, elementos clave para el impulso de las tecnologías sostenibles y la electromovilidad.