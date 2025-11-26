El informe estatal de enfermedades transmitidas por vector ratifica la acumulación de cinco defunciones durante el año; la entidad se mantiene en el segundo lugar nacional de incidencia con 2,338 casos confirmados hasta la Semana Epidemiológica 45.

Cinco personas perdieron la vida a causa del dengue en Sonora durante la Semana Epidemiológica 46, de acuerdo con el informe estatal más reciente sobre enfermedades transmitidas por vector.

Esta cifra consolida el aumento de la afectación en la entidad durante el año 2025. Previo a la semana de corte, el estado registraba 2,338 casos confirmados y una incidencia de 71.92 por cada 100 mil habitantes.

Este índice mantiene a Sonora en el segundo lugar nacional entre las 29 entidades federativas con transmisión activa del virus.Concentración nacionalMéxico acumula 16 mil 953 casos confirmados a la Semana 45.

La carga epidemiológica se concentra notablemente en cinco estados, los cuales suman el 56% de todos los contagios. Sonora integra este grupo junto con Veracruz, que registra 2 mil 504 casos, seguido por Jalisco con 2 mil 078, Sinaloa con mil 344 y Guanajuato con mil 262.

Estas regiones presentan la mayor actividad de transmisión de la enfermedad durante el año. El informe detalla que el país registra 82 defunciones confirmadas por dengue. Cinco de estas muertes ocurrieron en Sonora: tres en el municipio de Guaymas, una en Navojoa y otra en Pitiquito.

Las víctimas fatales corresponden a tres hombres, con edades de 20, 30 y 88 años, y dos mujeres, de 39 y 55 años. Los fallecimientos se distribuyeron temporalmente, con dos registrados en el mes de julio, uno en agosto y dos en septiembre.

Casos validados

Durante la Semana 46, las autoridades sanitarias estudiaron mil 461 casos sospechosos en Sonora, de los cuales 331 se confirmaron a través de pruebas de laboratorio.

En lo que va del año, se han analizado 8 mil 231 personas bajo sospecha de dengue, validando 2 mil 663 casos por laboratorio. La comparación con años previos ilustra el incremento de la enfermedad.

A la misma semana del año 2024, el estado acumulaba 820 casos y ninguna defunción. En 2023, la entidad reportaba una muerte y únicamente 24 casos de dengue.

Municipios prioritarios

Los municipios que actualmente soportan la mayor carga de transmisión son Guaymas, con mil 252 casos confirmados, seguido por Cajeme con 503, Hermosillo con 326, San Ignacio Río Muerto con 124 y Bácum con 97.

Adicionalmente, Ónavas, San Ignacio Río Muerto, Guaymas y Pitiquito registran las incidencias más altas en el periodo de los últimos quince días.Las acciones preventivas se intensifican para mitigar la propagación del mosquito transmisor.

Sonora contabiliza 596 jornadas de descacharre en el año, con 277 mil 358. 5 toneladas de residuos recolectadas y 151 mil 684 viviendas beneficiadas con la limpieza.

La mayor parte de estas acciones se concentra en Guaymas, Cajeme y Hermosillo. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa para controlar los brotes en las zonas de mayor afectación.