Manifestaciones no incumplen acuerdo, revirán concesionarios

Las manifestaciones y peticiones para una actualización al apoyo mensual que les brinda el Gobierno del Estado, no incumplen los acuerdos establecidos el año pasado, afirmó Heriberto Ortega Ruiz, concesionario del transporte.

Ortega Ruiz añadió que se mantendrán frente a Palacio de Gobierno hasta que respondan a sus solicitudes.

Uno de los cerca de 180 concesionarios que mantienen un juicio ante la requisa de sus unidades en 2018, señaló que en ningún momento han incumplido el acuerdo hecho con la actual administración estatal, y que sus peticiones se mantendrán.

“Nosotros no hemos incumplido ningún acuerdo que nosotros acordamos, lo que ellos pusieron, pues eso que es unilateral no se puede considerar un acuerdo el acuerdo que se hizo que el apoyo va a estar mientras no haya una definición legal de la requisa.

“Ellos decidieron sacar un decreto con fecha de término en el mes de mayo, pero esa fue una decisión unilateral y quieren que nosotros la respetemos cuando fue una decisión unilateral y se lo dijimos cuando sacaron el decreto de que no estábamos de acuerdo, pero si quieren imponer algo y decir que es un acuerdo no fue así”, sostuvo.