La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 25 de septiembre Sonora tendrá temperaturas de hasta 45 °C, además de tormentas eléctricas y rachas de viento por la combinación del monzón y el frente frío número 4.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un pronóstico para este jueves 25 de septiembre en el que advierte condiciones extremas en Sonora, con temperaturas de entre 40 y 45 °C en el noroeste, centro y sur del estado, derivadas de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

A la par, la presencia del monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes, de entre 25 y 70 milímetros, acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 60 km/h.

La dependencia agregó que el frente frío número 4 se aproxima a la frontera norte del país, lo que provocará descensos ligeros en la temperatura y un repunte en la actividad de tormentas hacia el fin de semana.

En cuanto a fenómenos oceánicos, la tormenta tropical “Narda” continúa bajo vigilancia en el Pacífico, aunque su trayectoria al oeste-noroeste descarta impactos directos sobre territorio mexicano en este momento.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo: mínima 26 °C, máxima 40 °C, 50% probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima 26 °C, máxima 36 °C, 60% probabilidad de lluvia

Nogales: mínima 18 °C, máxima 33 °C, 30% probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima 23 °C, máxima 40 °C, sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima 25 °C, máxima 35 °C, 60% probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima 18 °C, máxima 32 °C, 60% probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima 27 °C, máxima 34 °C, 40% probabilidad de lluvia