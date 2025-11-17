El gobernador Alfonso Durazo anunció una asignación histórica de mil millones de pesos para fortalecer el programa Becas Sonora de Oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos 2026.

La educación ocupa un lugar prioritario en el Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno de Sonora. El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la asignación histórica de mil millones de pesos para el programa Becas Sonora de Oportunidades, con la cual busca impulsar la transformación del estado “desde las aulas”.

El proyecto presupuestal fue entregado el pasado fin de semana al Congreso del Estado y, de aprobarse, representaría el mayor monto destinado a becas durante la actual administración. Durazo Montaño destacó que el objetivo es asegurar que niños y jóvenes continúen sus estudios sin limitaciones económicas, además de fortalecer la economía de las familias.

“Porque la Cuarta Transformación, Morena, al movimiento que me honro en pertenecer, tiene por objetivo fundamental atender a quienes más lo necesitan, por eso la importancia en mi gobierno de los programas sociales y, dentro de ellos, el programa de becas, que no sólo busca que sean mejores profesionistas, busca que sean también mejores seres humanos” , expresó el mandatario estatal.

El gobernador recordó que al inicio de su administración, en 2021, el programa comenzó con una inversión de 400 millones de pesos. En 2022 el monto subió a 612 millones; para 2023 alcanzó 750 millones y en 2024 llegó a 830 millones de pesos. La propuesta para 2026 continúa con esta tendencia de crecimiento.

Durazo reiteró que las becas y apoyos educativos son un factor determinante para garantizar la permanencia escolar y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a la población estudiantil sonorense.

"Respaldar al alumnado es marcar la diferencia en su futuro y en la prosperidad del estado" , enfatizó.