Tras el evento “Beyond Movilidad Compartida”, la senadora Lorenia Valles afirmó que el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles impulsan empleo, mejores salarios y formación de talento para la transición energética.

La senadora Lorenia Valles aseguró que Sonora se encamina a un liderazgo nacional en electromovilidad al articular política industrial, inversión y formación de talento. Después del evento “Beyond Movilidad Compartida”, sostuvo que el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles “ son el motor del desarrollo económico y del bienestar de las familias sonorenses ”, al abrir nuevas fuentes de empleo, mejorar los salarios y crear oportunidades para los jóvenes. Subrayó que el foco está en convertir la transición energética en beneficios concretos para comunidades y empresas locales.

La legisladora resaltó que el estado aprovecha su potencial energético y la disponibilidad de minerales estratégicos para atraer proyectos vinculados a la cadena de valor de los vehículos eléctricos.

“ Sonora se está convirtiendo en líder en electromovilidad a nivel nacional. Nuestro potencial energético hace que el estado encabece la transición energética y sea el mejor lugar para el impulso de proyectos de vehículos eléctricos como ‘Olinia’ y ‘Beyond’. Tenemos gran riqueza de energía social, de minerales y de talento en las universidades ”, afirmó.

Planteó que la estrategia busca desarrollar proveedores, fortalecer la ingeniería local y generar productos con mayor contenido regional.

De acuerdo con Valles, el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo sostiene una agenda industrial orientada a energías sostenibles, almacenamiento y manufactura avanzada. En ese marco, destacó la colaboración con el Instituto Tecnológico de Hermosillo, donde se proyecta el desarrollo del vehículo “Beyond” con participación estudiantil y académica. Añadió que el objetivo consiste en alinear planes de estudio, prácticas profesionales y proyectos de investigación aplicada para responder a la demanda de perfiles en electrónica de potencia, software automotriz y gestión de baterías.

La senadora puntualizó que la electromovilidad no se limita al vehículo final. Requiere infraestructura de recarga, normas de eficiencia, cadenas de suministro estables y redes eléctricas inteligentes, además de políticas de economía circular para baterías y materiales críticos. Por ello, planteó coordinación entre federación, estado, municipios, universidades y empresas, con metas medibles de adopción tecnológica, empleos creados, patentes, encadenamiento regional y reducción de emisiones. Señaló que las decisiones deben sustentarse en datos de desempeño y trazabilidad para asegurar resultados verificables.

Valles Sampedro enfatizó que la colaboración con el sector privado es esencial para alcanzar los objetivos. Reconoció el papel de Beyond Borders Automotive Mexico e hizo referencia a liderazgos empresariales que impulsan la innovación.

“ Estamos en un momento importante para la consolidación de los sectores estratégicos, el crecimiento de las empresas mexicanas y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias ”, expresó.

Aseguró que alianzas público–privadas contribuirán a cerrar brechas tecnológicas, diversificar la base productiva y acelerar la adopción de tecnologías limpias en la región.

Finalmente, la legisladora afirmó que Sonora vive una coyuntura favorable para convertir la transición energética en un proceso incluyente. Indicó que la estrategia contempla convocar proyectos estudiantiles, emprendimientos y cadenas de proveedores que fortalezcan el ecosistema local. Reiteró que la política pública debe sostener su avance con transparencia, metas temporales y evaluación externa, y que el enfoque en juventudes, innovación y cooperación interinstitucional permitirá consolidar el liderazgo regional en electromovilidad.