El gobernador Alfonso Durazo atribuyó el crecimiento minero a la estrategia económica estatal y al Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Sonora se consolidó como el estado líder en el sector minero de la frontera norte, al registrar exportaciones por 810.8 millones de dólares y una participación del 10.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2025. A nivel nacional, la entidad se ubicó en el cuarto lugar, de acuerdo con los resultados de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa publicados por el Inegi.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que este desempeño refleja la efectividad de la estrategia económica y de desarrollo productivo implementada por su administración, la cual ha impulsado el crecimiento de sectores clave como la minería.

"La minería en Sonora es una actividad esencial que se mantiene con un marcado ascenso y bien consolidado, arrojando excelentes resultados tanto para inversionistas nacionales como extranjeros. Esto se traduce en la generación de empleos bien remunerados, apoyo a los municipios con actividad minera y desarrollo de capital humano" , señaló el mandatario estatal.

Durazo Montaño subrayó que, a partir de la puesta en marcha del Plan Sonora de Energías Sostenibles, la minería ha experimentado un impulso sin precedentes, con crecimiento productivo sostenido y la llegada de nuevas inversiones extranjeras que fortalecen el desarrollo regional.