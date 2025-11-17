La Secretaría de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y las acciones de control del mosco Aedes aegypti ante el aumento reciente de casos de dengue en la entidad.

Las acciones de vigilancia epidemiológica y de control del mosco transmisor Aedes aegypti en las zonas de mayor riesgo fueron reforzadas debido al incremento reciente de casos de dengue en la entidad, informó la Secretaría de Salud de Sonora.

Destacó que el incremento de casos obliga a mantener vigilancia activa permanente, analizar el comportamiento del vector y priorizar la intervención en áreas donde se ha identificado mayor presencia del mosco.

Las acciones que realizan incluyen la eliminación de criaderos, inspecciones domiciliarias y orientación directa a las familias, mientras que la fumigación se utiliza como medida complementaria en colonias específicas por sectores, debido a que su efecto es temporal y actúa sólo sobre mosquitos adultos presentes al momento de la aplicación.

Además, la dependencia estatal pidió a la ciudadanía reforzar las medidas preventivas dentro del hogar, especialmente la eliminación de agua acumulada en patios, azoteas, contenedores y cualquier espacio que pueda funcionar como criadero.

Recalcó que la fumigación no sustituye las medidas de control dentro de los hogares, que son las más efectivas para cortar la cadena de transmisión pues se eliminan los criaderos.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue correspondiente a la Semana 45, con corte al 10 de noviembre, Sonora ha registrado seis mil 801 casos probables y dos mil 338 casos confirmados, sin ningún fallecimiento documentado hasta el momento.