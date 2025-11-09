El mandatario estatal solicitó al rector de la Universidad Autónoma de México y al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), su colaboración para equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en los diversos peritajes.

A ocho días de la tragedia en una de las tiendas Waldos del centro de Hermosillo, que cobró la vida de 24 personas, el gobernador Alfonso Durazo solicitó a instituciones de educación superior apoyo en los diversos peritajes que ya realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

El mandatario estatal solicitó al rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, su colaboración para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los más diversos peritajes para la investigación que trabaja la Fiscalía estatal.

"No permitiré que se politice la investigación. No habrá impunidad pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas" , dijo el mandatario estatal.

Por otra parte, señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno “identificarán con claridad las responsabilidades correspondientes y sólo sus conclusiones marcarán nuestra pauta” .

El mandatario estatal se comprometió a tomar las mejores decisiones de gobierno que sean necesarias “para marcar un antes y un después en esta historia” .

“Habrá atención inmediata, humana, sensible, permanente y sin restricciones burocráticas a la reparación integral del daño a las víctimas” , declaró en su mensaje difundido la tarde de este domingo.