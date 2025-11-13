El Sindicato Sitcecytes obtuvo 300 millones en el presupuesto 2026 para avanzar en salarios y plazas en Sonora.

El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Sitcecytes) celebró la aprobación de 300 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos 2026, monto que permitirá avanzar en la homologación salarial, la renivelación administrativa y la creación de nuevas plazas en los subsistemas educativos del país.

El gremio consideró este logro como un paso decisivo en la lucha por el reconocimiento y la mejora laboral del personal docente y administrativo.

El secretario general, Ramón Antonio Gastélum Lerma, explicó que la cifra representa un avance significativo, al considerar que el Frente Nacional había solicitado 2 mil millones de pesos, pero finalmente se asignaron 19 mil millones en total a nivel nacional, de los cuales se logró incorporar este monto específico para los trabajadores de los sistemas descentralizados.

"Estamos muy contentos porque se clarifica que son 300 millones los que nos agregaron en el presupuesto 2026; es un gran logro como Frente Nacional" , indicó Gastélum Lerma.

Asimismo, señaló que se buscará una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para definir la forma en que se dispersarán los recursos a partir del próximo año, conforme lo establezca el presupuesto federal.

“Estamos en la ruta correcta; estos recursos son para los sistemas CECyTE, Cobach y Conalep, estamos en esa etapa y una vez que tengamos ya firme podremos anunciar la distribución” , añadió.

En el caso de Sonora, el dirigente informó que el Frente Nacional está integrado por 120 mil empleados en todo el país, y en la entidad lo conforman mil 500 trabajadores del CECyTE, mil 800 del Colegio de Bachilleres y más de mil empleados del Conalep.