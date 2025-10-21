El movimiento telúrico ocurrió a las 19:10 horas de este martes, con epicentro a 65 kilómetros al suroeste de Guaymas, Sonora.

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la noche de este martes 21 de octubre en la zona costera de Sonora, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 19:10 horas (tiempo de Sonora), con epicentro ubicado a 65 kilómetros al suroeste de Guaymas, con una profundidad de 11 kilómetros, según los datos oficiales difundidos en las redes sociales del SSN.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la población, aunque el temblor fue perceptible en algunos puntos del municipio de Guaymas y áreas cercanas, de acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 65 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON 21/10/25 20:10:21 Lat 27.49 Lon -111.35 Pf 11 km pic.twitter.com/G3JzBvnt86 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 22, 2025

