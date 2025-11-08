Protección Civil y Planeación inspeccionan comercios e industrias para garantizar el cumplimiento de protocolos

La municipalidad de Nogales encabezada por Juan Francisco Gim Nogales, ha intensificado las revisiones de seguridad en diferentes sectores de la ciudad tras el fatal accidente ocurrido en Hermosillo. El área de Protección Civil y el área de Planeación han estado realizando visitas a comercios y empresas para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El alcalde detalló en entrevista que hasta el momento, no se ha informado de ninguna empresa o comercio que haya sido sancionado por no cumplir con los protocolos de seguridad. Sin embargo, se han emitido cartas de recomendación y se han solicitado documentos como el uso de suelo y la licencia ambiental a los establecimientos.

"El objetivo de estas revisiones es garantizar la seguridad de la población y prevenir accidentes. El ayuntamiento está trabajando en conjunto con el estado para revisar todos los sectores, incluyendo la industria, el comercio y la construcción" , agregó Gim Nogales.

Se ha destacado que la revisión es un proceso que apenas está iniciando y que se está trabajando en estrecha colaboración con los propietarios de los establecimientos para asegurarse de que cumplan con los requisitos de seguridad.

El gobierno de Nogales reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad y hace un llamado a la ciudadanía para que colabore y cumpla con los protocolos de seguridad establecidos.