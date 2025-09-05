En entrevista con el noticiero Expreso 24/7, Gilberto Lagarda explicó que, aunque en la actual temporada se han sentido efectos lejanos de sistemas formados en el Pacífico, ninguno ha tocado oficialmente suelo sonorense.

Sonora está cerca de cumplir siete años consecutivos sin el golpe directo de un ciclón tropical, afirmó Gilberto Lagarda, jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad.

En entrevista con el noticiero Expreso 24/7, Lagarda explicó que, aunque en la actual temporada se han sentido efectos lejanos de sistemas formados en el Pacífico, ninguno ha tocado oficialmente suelo sonorense.

“Si esta temporada no tenemos ningún ciclón, van a ser siete años ya sin ciclón tropical en Sonora, a pesar de que los efectos sí se sienten un poco por la cercanía de estos fenómenos” , comentó.

De acuerdo con el especialista, algunos de los ciclones que se han aproximado han perdido fuerza antes de alcanzar el noroeste del país. Incluso, destacó que el sistema más reciente se debilitó frente a las costas de Baja California Sur.

La ausencia de impactos directos no significa que Sonora está exento de lluvias o vientos asociados, pues estos fenómenos suelen generar efectos indirectos en la región.