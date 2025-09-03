En conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que las visitas a las entidades se estarán llevando a cabo durante tres semanas, en ese tiempo se estará informando sobre las acciones que ha realizado su gobierno en los últimos 11 meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), visitará el próximo sábado el estado de Sonora. La visita se enmarcan en las giras de rendición de cuentas por varios estados del país que arrancarán el viernes 5 de septiembre.

Este martes, el gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño adelantó que la mandataria federal arribará a la capital sonorense este fin de semana.

"Hay un recorrido de nuestra presidenta para llevar a cada uno de los estados una especie de informe estatal o informe regional y ahí estoy seguro que vamos a tener buenas noticias para las y los ganaderos" , señaló el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, la presidenta señaló que las visitas a las entidades se estarán llevando a cabo durante tres semanas, en ese tiempo se estará informando sobre las acciones que ha realizado en los 11 meses su gobierno.

‘’Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media para hacer un informe particular de la entidad” , declaró la mandataria federal en el Palacio Nacional en su habitual Mañanera del Pueblo.

Durazo participa en Consejo Nacional de Seguridad Pública

Este martes Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, participó en la LI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública Ciudadana Omar García Harfuch.

El encuentro fue para reforzar las instituciones de seguridad y procuración de justicia en los estados, con más policías, ministerios públicos y mayor coordinación.

Durazo destacó que la estrategia nacional de seguridad ya muestra resultados claros: en todo el país, los homicidios dolosos han disminuido 25 por ciento y los delitos de alto impacto, 20 por ciento.