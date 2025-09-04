El gobernador Alfonso Durazo confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Hermosillo el 6 de septiembre para encabezar un informe regional sobre avances de su primer año de gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Hermosillo el próximo sábado 6 de septiembre, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

El evento está programado para las 13:00 horas y reunirá a autoridades estatales y federales.

“El objetivo de la visita es presentar un informe regional enfocado en todo lo que hemos realizado en el estado de Sonora”, señaló el mandatario estatal.

Durazo destacó que el informe que presentará la presidenta refleja avances “impresionantes” alcanzados en diversas áreas durante su primer año de administración. Consideró fundamental que dichos logros sean difundidos de manera directa en la entidad.

Conclusión

La visita de Claudia Sheinbaum a Hermosillo forma parte de una gira nacional en la que expone los resultados de su primer año de gestión, con especial énfasis en proyectos y acciones implementadas en Sonora.



