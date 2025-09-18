La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “campaña de calumnias” las versiones que señalan a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán por supuestamente promover amparos contra órdenes de aprehensión en Zacatecas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó como una “campaña de calumnias” las versiones que involucran a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la promoción de amparos para evitar órdenes de aprehensión.

Según estas versiones, los hijos de López Obrador, junto con otras 14 personas, habrían promovido recursos legales ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, supuestamente a través del abogado Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald.

Respaldo y deslinde

Al ser cuestionada, Sheinbaum negó categóricamente la existencia de dichas acciones legales y respaldó el deslinde de los López Beltrán, quienes ya habían difundido cartas y explicaciones en redes sociales para aclarar su postura.

La mandataria insistió en que este tipo de acusaciones forman parte de intentos de desprestigio:

“Se trata de calumnias que buscan confundir a la ciudadanía”, afirmó.

Con este pronunciamiento, Sheinbaum cerró filas en torno a los hijos del expresidente, reiterando que no existe ningún procedimiento legal en su contra por parte de tribunales en Zacatecas.



