En la mañanera de este lunes 25 de agosto, retomaron la entrevista que hizo Fox News a la senadora Lilly Téllez, el día jueves y ayer, y le preguntaron a la mandataria del gobierno federal si es cierto que vayan a proceder penalmente contra la senadora

Claudia Sheinbaum dice que es falso que ella haya amenazado con proceder legalmente contra la senadora Lilly Téllez por haber solicitado la "intervención" de Estados Unidos en su caso por sentirse amenazada por la presidenta.

En la mañanera de este lunes 25 de agosto, retomaron la entrevista que hizo Fox News a la senadora Lilly Téllez, el día de ayer y el jueves, y le preguntaron a la mandataria del gobierno federal si eso es cierto.

El contexto de la pregunta es que la senadora Lilly Téllez fue entrevistada el jueves y ayer nuevamente en Fox News en “Fox & Friends Weekend”, en donde la conductora del noticiero le preguntó: ¿Temes por tu vida? y ella respondió:“Sí tengo miedo por mi vida y la presidenta me ha amenazado para proceder penalmente con una persecución y sacarme fuera del senado y meterme en la cárcel, sólo porque te dije en este espacio en Fox News, cuál es la realidad de los cárteles en nuestro país. Los cárteles están dominando todo aquí en México, están en las oficinas de gobierno, en los estados, ciudades y el gobierno federal”.

Ante esta situación la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que es “falso”, que ese tema ya lo han abordado en las mañaneras del jueves y viernes en donde periodistas le preguntan sobre las declaraciones de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

El viernes me preguntó uno de ustedes sobre qué opinaba que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos, solicitando la intervención de Estados Unidos y dije que estaba mal que no se podía sacar de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo ‘dije ayuda, no intervención’ y de todas maneras dije que no me parece correcto. No es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia ni mucho menos Claudia Sheinbaum

presidenta de México

La mandataria dijo que se percató que este tema se ha debatido en redes sociales pero que considera que la senadora debe atender este tipo de situaciones dentro del país.

“Es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién, porque las disputas de México se resuelvan en México. Cómo voy a ir al exterior para pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición, pero no tiene por qué victimizarse, si no somos como ellos”, señaló.











