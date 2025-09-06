La visita forma parte de un ejercicio directo con la ciudadanía y los gobernadores de cada estado para presentar los avances de su administración durante su primer año de gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), visita hoy Hermosillo como parte de su ambiciosa gira nacional de rendición de cuentas, que contempla recorrer las 32 entidades del país en un periodo de tres semanas y media.

Durante su conferencia matutina del pasado 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que su itinerario contempla visitar hasta tres estados por día, con la finalidad de presentar informes específicos sobre cada entidad y dialogar con la población sobre los programas y resultados de su gobierno.

“Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras” , señaló la mandataria.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el encuentro en Hermosillo se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Centro de Usos Múltiples (CUM) donde se reunirán autoridades estatales y federales.

“El objetivo de la visita es presentar un informe regional enfocado, particularmente, en todo lo que hemos realizado en el estado de Sonora” , indicó Durazo.

Además de la presentación de logros y programas, la gira busca reforzar la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, así como mantener un contacto directo con la población. Con este recorrido, Sheinbaum refuerza su compromiso de transparencia y rendición de cuentas, un eje central de su administración.

Se espera que la visita genere un acercamiento histórico con autoridades y ciudadanía, consolidando la presencia del Gobierno Federal en la región y poniendo en relieve los programas y proyectos que se han implementado en Sonora desde el inicio de la actual administración.