La presidenta dijo que trabajan en conjunto con el gobierno estatal de Sonora, para que se comprometa la empresa minera en resarcir los daños a la población sonorense afectada por el derrame en aguas del Río Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se encuentran trabajando en un acuerdo entre la empresa minera Grupo México, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y el gobierno federal para resarcir los daños a la población que habita en los municipios afectados por el derrame en las aguas del Río Sonora.

Durante la Mañanera del Pueblo dos periodistas le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre avances y situación actual en cuanto a salud y atención para las y los sonorenses que fueron afectados por el derrame de la empresa minera Grupo México en las aguas del Río Sonora, desastre ecológico y de salud que ya cumplió 11 años.

Estamos buscando que la empresa se comprometa a varias acciones, entre ellas las acciones de remediación, el hospital, plantas de tratamiento y potabilización operadas por el gobierno estatal y federal. Se está trabajando y no haremos nada que afecte, al contrario, que ayude a las comunidades Claudia Sheinbaum

presidenta de México

También dijo que se ha hecho un seguimiento epidemiológico de manera permanente y de revisión de la población, que es parte de un “acuerdo integral” y que de parte del gobierno federal está dando continuidad la secretaria de gobernación, Rosa Isela Rodríguez en conjunto con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, pero que después lo darán a conocer.