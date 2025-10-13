Imágenes del arroyo Los Nogales muestran que sigue con bastante agua, tras las lluvias en Nogales, Sonora

El Licenciado Jesús Soto, titular de Servicios Públicos destacó los trabajos previos de desazolve realizados en el sector de Lomas de Nogales 2, específicamente en el bulevar 2000 hacía el arroyo Los Nogales. Según explicó, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desazolve en mayo dentro del sector, aunque se enfrentaron algunos obstáculos debido a la falta de acceso a un predio privado que limita con el arroyo.

"En ese tramo, solo se pudo realizar la limpieza manual, sacando llantas y basura que se encontraba en la superficie, ya que no se pudo acceder con maquinaria debido a la falta de permiso del dueño del predio. Actualmente, se están llevando a cabo pláticas para tratar de obtener el acceso y poder realizar la limpieza profunda del arroyo", agregó el funcionario.

Además el titular de la dependencia recalcó que no hubo muchas afectaciones en el sector, pero se está trabajando para prevenir cualquier problema futuro.

"El objetivo es proceder con la limpieza y desazolve del arroyo una vez que baje el nivel del agua, para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de la zona" informó Soto.

El Licenciado Jesús Soto enfatizó que se está trabajando con anticipación para evitar cualquier problema futuro y se está haciendo todo lo posible para garantizar la limpieza y seguridad del sector. Se espera que una vez que se obtenga el acceso al predio privado, se pueda realizar la limpieza profunda del arroyo y evitar cualquier riesgo para la población.

La prioridad es prevenir y estar preparados para cualquier situación que pueda surgir en el futuro, y se está trabajando en coordinación con las autoridades correspondientes, subrayó.