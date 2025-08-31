La Fiscalía de Sonora detalló que los abusos se prolongaron durante varios años.

Adrián Emir 'N' fue sentenciado a 37 años de prisión por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado reiterado contra una menor de edad de identidad reservada en Guaymas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que los abusos fueron cometidos entre noviembre de 2022 y enero de 2025, en los que el hombre de 35 años de edad aprovechó su cercanía con la víctima, con quien mantenía una relación de primer grado de afinidad.

Como medida de protección, la menor quedó bajo el resguardo del personal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF).

"El fallo condenatorio se alcanzó mediante la vía del procedimiento abreviado, lo que permitió dar certeza y justicia con prontitud a la víctima, garantizando el derecho a la verdad y la reparación integral del daño, con enfoque prioritario en la protección de la niñez" , detalló la Fiscalía de Sonora en su informe.