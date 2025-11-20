El Senado avaló por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que reconoce modalidades como extorsión digital, telefónica, bancaria, “montadeudas” y “montachoques”, y crea un solo procedimiento penal en todo el país.

La aprobación por unanimidad de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso firme para cerrar la etapa de vacíos legales que dejó desprotegidas a las familias durante años, afirmó el senador Heriberto Aguilar Castillo.

El también fundador de Morena señaló que la ley reconoce todas las modalidades modernas de extorsión digital, telefónicas, bancaria, los 'montadeudas' y los 'montachoques', además garantiza que sean investigadas y sancionadas sin necesidad de demostrar daño patrimonial, atendiendo también los efectos psicológicos y morales sobre las víctimas.

Aguilar Castillo explicó que la nueva legislación establece un solo procedimiento penal en todo el país, eliminando las diferencias entre estados y corrigiendo la desigualdad de criterios que había favorecido la impunidad.

Destacó que la ley incorpora un sistema de protección integral para las víctimas, que incluye atención inmediata, apoyo especializado y la capacidad de cancelar de forma urgente líneas telefónicas utilizadas para extorsionar a través del 089.

El senador subrayó que esta legislación nace de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que facultó al Congreso para expedir una ley general en esta materia.

Señaló que esta decisión consolida un marco único para enfrentar un delito que se había vuelto más sofisticado y que requiere coordinación nacional, inteligencia financiera y una actuación uniforme del Estado para devolver certidumbre y tranquilidad al pueblo de México.



