Salud Sonora coordinó con Cruz Roja, Bomberos, Capufe y servicios privados para el traslado de lesionados desde el km 234.

"Se activó un sistema de comando para la atención de múltiples víctimas; 10 hospitales fueron activados y 7 recibieron pacientes; tenemos estado de salud y ubicación de cada lesionado”, informó Jorge Vega

El número de lesionados se ajustará conforme evolucionen los estatus.

Por su parte, Lizeth Salcedo Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó el despliegue de ocho equipos multidisciplinarios en siete hospitales y Cemepo para brindar contención en crisis, atención psicológica y asesoría jurídica a víctimas directas e indirectas, por instrucción del Ejecutivo estatal.

La unidad venía de Culiacán con destino a Nogales y realizó paradas en Ciudad Obregón, Guaymas y Empalme. Viajaban 31 personas; el saldo confirmado en sitio es de 7 fallecidos y 24 lesionados.